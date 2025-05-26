انخفاض أسعار الذهب عالمياً .. إليك التفاصيل

وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3339.13 دولاراً للأونصة (الأوقية).
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3337.40 دولاراً للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وتراجع ترامب أمس الأحد عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوقت "للتوصل إلى اتفاق جيد".
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الجمعة، مدعومة بالإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول يونيو، ودراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي أجهزة آيفون التي تنتجها شركة أبل خارج الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر واحد تقريباً أمام العملات الأخرى.
ويجعل ضعف الدولار الذهب المُقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.36 دولاراً للأونصة.
زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1095.90 دولاراً للأونصة.
زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1000.83 دولاراً للأونصة.
سكوب ماركتس: ديون أميركا تُقلق الأسواق العالمية
سكاي نيوز
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