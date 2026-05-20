انخفاض أسعار الذهب عالميا الأربعاء

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب قليلا الأربعاء، إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار على التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4467.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى منذ 30 آذار.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.9% إلى 4471.10 دولارا.



وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "الذهب يفقد زخمه إلى حد ما في ظل ارتفاع العائدات، والدولار الذي يشهد انتعاشا بفضل التحول نحو التشديد في توقعات أسعار الفائدة".



ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.





