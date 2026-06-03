انخفاض أسعار الذهب عالميا الأربعاء

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب الأربعاء، بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما عزز المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم. اضافة اعلان





وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4476.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش. وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب 0.3% إلى 4504.40 دولار.



واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج من جديد الأربعاء، إذ قال الجيش الأميركي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.



وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وأصر على أن ذلك مرتبط بتخلي طهران عن برنامجها النووي.



و ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة اليوم، مما زاد من المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.





