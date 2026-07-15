انخفاض أسعار الذهب عالميا الأربعاء

08:51 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم وأدّى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية، مما ألقى بظلاله على الذهب الذي لا يدرّ عائدا. اضافة اعلان





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4035.67 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.7% إلى 4042.20 دولارا.



وقفز الذهب بأكثر من 2% إلى 4100.49 دولار للأوقية الثلاثاء، متعافيا من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في حزيران مع تراجع أسعار الطاقة.



وواصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية وهدّد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد أميركي للصراع.



وقال ترامب إن الضربات الأميركية على إيران ستستمر إلى أن يقرّر أنها بلغت حدها الكافي، مؤكدا أن واشنطن كانت قد حثّت طهران على إبرام اتفاق.



وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع إيران الثلاثاء، مشيرا إلى أن طهران ما تزال تبدي "بعض المقاومة، لكن ليس الكثير".



ورأى محلل الأسواق لدى أواندا كيلفين وونج "أن السوق تخطت الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي تعد مؤشرا متأخرا نوعا ما... فترامب يواصل فرض الحصار على السفن التي تخرج من مضيق هرمز، مما يتسبب بارتفاع أسعار النفط ويجعل الذهب تحت ضغط".



ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مفاقمة المخاوف بشأن التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة لمدّة أطول.



وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوّط في أوقات التضخم لكنه يفقد جاذبيته في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة بالنظر إلى أنه لا يدرّ عائدا.





