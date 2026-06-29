انخفاض أسعار الذهب عالميا الإثنين

07:34 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب الاثنين، إذ ارتفعت أسعار النفط على خلفية تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زادت الضغوط على المعدن بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. اضافة اعلان





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4067.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.4% إلى 4081.20 دولارا.



وأطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الكويت والبحرين في وقت مبكر من الأحد بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق لإنهاء الحرب.



غير أن موقع أكسيوس ذكر الأحد أن طهران وواشنطن اتفقتا على وقف أحدث موجة من الأعمال القتالية في إيران واستئناف المحادثات بشأن نزاعهما حول مضيق هرمز.



ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد تبادل الضربات لأيام بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، وهو ما سلط الضوء على هشاشة اتفاق إنهاء الحرب المؤقت بينهما وأبطأ مرة أخرى تدفق شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.



وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام، مع تبنيهم احتمالات بنسبة 77% تقريبا لحدوث زيادة في كانون الأول.





