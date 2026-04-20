انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين

06:19 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين دفعت حالة الضبابية بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع وأثارت مجددا المخاوف من التضخم.





وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4762.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0055 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 نيسان في وقت سابق من الجلسة.



كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران 2% إلى 4781.90 دولارا.



وصعد مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.





