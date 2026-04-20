الإثنين 2026-04-20 07:55 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين

أونصات ذهب
أونصات ذهب
 
الإثنين، 20-04-2026 06:19 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين دفعت حالة الضبابية بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع وأثارت مجددا المخاوف من التضخم.اضافة اعلان


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4762.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0055 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 نيسان في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران 2% إلى 4781.90 دولارا.

وصعد مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
 
 


طب وصحة علامات تشير إلى اختلال عمل الغدة الدرقية

معاريف: إيران طورت مئات المسيّرات لحزب الله تعمل بالألياف الضوئية

عربي ودولي معاريف: إيران طورت مئات المسيّرات لحزب الله تعمل بالألياف الضوئية

الجيش الإسرائيلي يعتزم إقامة 20 موقعا عسكريا بجنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعتزم إقامة 20 موقعا عسكريا بجنوب لبنان

عربي ودولي وول ستريت جورنال: السفينة "توسكا" كانت تتردد على موانئ صينية

حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

عربي ودولي حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر

طب وصحة سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر

مناورة عسكرية مشتركة بين الجيشين الأميركي والفلبيني

عربي ودولي الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مع الفلبين رغم انشغالها بالحرب ضد إيران



 
 




