انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين

06:52 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، في حين أدت زيادة أسعار النفط إلى تزايد المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.





وبحلول الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4694.26 دولار للأوقية (الأونصة). وخلال الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5% لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.9% إلى 4697.60 دولارا.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن إيران يمكنها الاتصال هاتفيا إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، وشدد على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، بعد أن قالت طهران إن على الولايات المتحدة إزالة العقبات التي تقف في سبيل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك حصارها للموانئ الإيرانية.





