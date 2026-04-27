انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين

وبحلول الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4694.26 دولار للأوقية (الأونصة). وخلال الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5% لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.9% إلى 4697.60 دولارا.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن إيران يمكنها الاتصال هاتفيا إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، وشدد على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، بعد أن قالت طهران إن على الولايات المتحدة إزالة العقبات التي تقف في سبيل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك حصارها للموانئ الإيرانية.
