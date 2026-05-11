الإثنين 2026-05-11 09:21 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب الاثنين، إذ أدى عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة أسعار النفط، مما زاد من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الف
أونصة ذهب
 
الإثنين، 11-05-2026 07:17 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب الاثنين، إذ أدى عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة أسعار النفط، مما زاد من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4684.32 دولارا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.8% إلى 4692.70 دولارا.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد رد إيران على مقترح أميركي لإجراء محادثات سلام، مما بدد الآمال في نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في إيران ولبنان وشل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع أسعار الطاقة العالمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

%3.6 نسبة تراجع عدد الزوار الدوليين خلال شهرين

أخبار محلية %3.6 نسبة تراجع عدد الزوار الدوليين خلال شهرين

طهران أعدمت رجلا ‌أُدين بالتجسس

عربي ودولي إيران تعدم رجلا متهم بـ"التجسس".. سرب معلومات سرية

تحذير من خطورة مخفية للمنتجات الحديثة الغنية بالبروتين

طب وصحة تحذير من خطورة مخفية للمنتجات الحديثة الغنية بالبروتين

بريطانيا وفرنسا تترأسان الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تترأسان الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز

عبدالله عودة مسلم

أخبار محلية الأمن ينعى عبدالله عودة مسلم

نصائح للتعامل مع لدغ البعوض لدى الأطفال

منوعات نصائح للتعامل مع لدغ البعوض لدى الأطفال

إصابة خطيرة لطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

فلسطين إصابة خطيرة لطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

"الأوقاف" تدعو الحجاج إلى الالتزام بإرشادات السلطات السعودية

أخبار محلية الأوقاف تدعو الحجاج إلى الالتزام بإرشادات السلطات السعودية



 
 




الأكثر مشاهدة

 