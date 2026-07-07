انخفاض أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4148.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2% إلى 4160.20 دولار.
وسيصدر الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد في 16 و17 حزيران.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في حزيران مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
أسعار النفط ترتفع عالمياً مع تحول التركيز إلى نمو المعروض وآفاق الطلب
-
توقعات صادمة.. مهم للمقترضين حول أسعار الفائدة
-
ارتفاع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني
-
الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الاثنين
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
مصادر لرويترز: إيران تدرس بيع نفط لليابان