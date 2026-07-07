الثلاثاء 2026-07-07 09:15 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، وجرى تداولها دون أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر حزيران بحثا عن دلائل حول توجه السياسة النقدية للمحافظ الجديد كيفن وارش.اضافة اعلان


وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4148.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2% إلى 4160.20 دولار.

وسيصدر الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد في 16 و17 حزيران.

وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في حزيران مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عمّان

اقتصاد محلي دائرة الأراضي والمساحة: ارتفاع حركة بيع العقار في الأردن 12% الشهر الماضي

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في جنوب نابلس

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في جنوب نابلس

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: لن تبدأ المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات

"أرشيفو VAR" يضع المخادمة في صدارة حكام ثمن نهائي المونديال

كأس العالم "أرشيفو VAR" يضع المخادمة في صدارة حكام ثمن نهائي المونديال

سبائك ذهبية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

خفر السواحل الياباني يعلن طرد سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر سينكاكو المتنازع عليها

عربي ودولي خفر السواحل الياباني يعلن طرد سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر سينكاكو المتنازع عليها

أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة

عربي ودولي أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة

نفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا



 
 




الأكثر مشاهدة

 