انخفاض أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

08:11 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، وجرى تداولها دون أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر حزيران بحثا عن دلائل حول توجه السياسة النقدية للمحافظ الجديد كيفن وارش. اضافة اعلان





وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4148.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2% إلى 4160.20 دولار.



وسيصدر الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد في 16 و17 حزيران.



وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في حزيران مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.



وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.





