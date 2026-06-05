انخفاض أسعار الذهب عالميا الجمعة

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4446.09 دولار للأونصة، ليتجه إلى خسارة أسبوعية تقارب 1.6 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4470.90 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة بنسبة 1.6 بالمئة إلى 72.70 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.3 بالمئة، مسجلًا 1876.58 دولارًا للأوقية، وهبط البلاديوم بنسبة 1.5 بالمئة، مسجلًا 1301.25 دولار للأوقية.
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