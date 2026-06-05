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انخفاض أسعار الذهب عالميا الجمعة

لأونصة ذهبية
ارشيفية
 
الجمعة، 05-06-2026 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهةً لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع انحسار الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أميركا وإيران، إلى جانب استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمالات ارتفاع معدلات الفائدة.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4446.09 دولار للأونصة، ليتجه إلى خسارة أسبوعية تقارب 1.6 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4470.90 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة بنسبة 1.6 بالمئة إلى 72.70 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.3 بالمئة، مسجلًا 1876.58 دولارًا للأوقية، وهبط البلاديوم بنسبة 1.5 بالمئة، مسجلًا 1301.25 دولار للأوقية.
 
 


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