انخفاض أسعار الذهب عالميا الخميس

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب وسط تداولات متقلبة الخميس؛ إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون وضوح مسار محادثات السلام المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.





بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4705.09 دولار للأوقية (الأونصة).



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.6% إلى 4722.10 دولارا.



وظلت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز تقدّم في محادثات السلام.



قال تيم واترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "عودة سعر نفط برنت إلى فوق 100 دولار يبقي مخاوف التضخم في الصدارة، ويضع الذهب في موقف دفاعي اليوم".



ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار النفط التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.



وفي حين يعدّ الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية مما يضعف الإقبال على المعدن النفيس.



واحتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز الأربعاء، لتشدد قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي بعد أن مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى دون مؤشر على استئناف محادثات السلام.



وأبقى ترامب على الحصار المفروض من البحرية الأميركية على التجارة الإيرانية عبر البحر، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له إلا برفع الحصار.





