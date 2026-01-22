الخميس 2026-01-22 08:13 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد تراجع ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية

الخميس، 22-01-2026 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   هبطت أسعار المعادن النفيسة الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة ومقترحاته بضم غرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضا.اضافة اعلان


ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 %إلى 4799.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.6 %إلى 4806.60 دولار للأوقية.

وتراجع ترامب بشكل مفاجئ الأربعاء عن تهديداته بفرض رسوم جمركية كوسيلة ضغط للسيطرة على غرينلاند واستبعد استخدام القوة وأشار إلى أن هناك اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول المنطقة الدنمركية.

وارتفع الدولار وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بينما ارتفعت مؤشرات وول ستريت أيضا على خلفية أنباء تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية.

وعادة ما تؤدي قوة الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة للمشترين في الخارج.

ويترقب المتعاملون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر تشرين الثاني، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.
 
 


