الجمعة 2026-04-24 10:21 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا وسط مخاوف اقتصادية عالمية

الجمعة، 24-04-2026 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية في ظل ارتفاع أسعار النفط، التي عززت المخاوف من التضخم واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4661.33 دولار للأوقية، ليعمّق خسائره الأسبوعية إلى 3.5 بالمئة بعد موجة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، وفقًا لشبكة (سي إن إن).
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم تموز بنسبة 1 بالمئة إلى 4676.50 دولار.
وتراجعت الفضة بنسبة 1 بالمئة إلى 74.69 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1984.60 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.02 دولار.
 
 


أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا وسط مخاوف اقتصادية عالمية

"التجارة العالمية" تؤكد دعمها للأردن لتعزيز مشاركة المرأة في التجارة الرقمية

اقتصاد محلي "التجارة العالمية" تؤكد دعمها للأردن لتعزيز مشاركة المرأة في التجارة الرقمية

ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص اليوم

أخبار محلية ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص اليوم

رويترز: رسالة للبنتاغون تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

عربي ودولي رويترز: رسالة للبنتاغون تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

واشنطن: لا اعتراض على مشاركة إيران بكأس العالم

عربي ودولي واشنطن: لا اعتراض على مشاركة إيران بكأس العالم

ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ترامب يستبعد استخدام السلاح النووي ضد إيران

عربي ودولي ترامب يستبعد استخدام السلاح النووي ضد إيران

أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الأحد

الطقس أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الأحد



 
 




