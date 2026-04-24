انخفاض أسعار الذهب عالميا وسط مخاوف اقتصادية عالمية

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية في ظل ارتفاع أسعار النفط، التي عززت المخاوف من التضخم واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4661.33 دولار للأوقية، ليعمّق خسائره الأسبوعية إلى 3.5 بالمئة بعد موجة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، وفقًا لشبكة (سي إن إن).

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم تموز بنسبة 1 بالمئة إلى 4676.50 دولار.

وتراجعت الفضة بنسبة 1 بالمئة إلى 74.69 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1984.60 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.02 دولار.







