انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية الخميس، وتخلت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك وسط ارتفاع الدولار قبل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي قد يقدم مزيدا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

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هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2500.65 دولار للأونصة، ليتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء وبلغ 2531.60 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2537.10 دولار.