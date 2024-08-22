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انخفاض أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
الخميس، 22-08-2024 08:17 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية الخميس، وتخلت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك وسط ارتفاع الدولار قبل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي قد يقدم مزيدا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

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هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2500.65 دولار للأونصة، ليتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء وبلغ 2531.60 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2537.10 دولار.

 

وقال إيليا سبيفاك خبير الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستيلايف، إن السوق شهدت تقلبات من مكاسب وخسائر طفيفة في الآونة الأخيرة مما يشير إلى مرحلة من التماسك.

وأضاف "من محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي ليوليو، تشعر بأن البنك جاهز لخفض أسعار الفائدة... يتعين على البنك المركزي الآن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة وإلا فإنه يكون قد بالغ في تشديد سياسته النقدية وينتهي به الأمر إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد من غير مبرر".

 

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