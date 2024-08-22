انخفاض أسعار الذهب عالميا

وأضاف "من محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي ليوليو، تشعر بأن البنك جاهز لخفض أسعار الفائدة... يتعين على البنك المركزي الآن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة وإلا فإنه يكون قد بالغ في تشديد سياسته النقدية وينتهي به الأمر إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد من غير مبرر".
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