انخفاض أسعار الذهب عالميا

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2503.09 دولار للأونصة. فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2532.20 دولار.
وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ويتجه تركيز السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وتصدر غدا الأربعاء وقراءة مؤشر أسعار المنتجين الخميس.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.2 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، دون تغيير عن يوليو.
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