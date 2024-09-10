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انخفاض أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
الثلاثاء، 10-09-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، تحت ضغط من ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد تقدم تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2503.09 دولار للأونصة. فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2532.20 دولار.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتجه تركيز السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وتصدر غدا الأربعاء وقراءة مؤشر أسعار المنتجين الخميس.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.2 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، دون تغيير عن يوليو.

 
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