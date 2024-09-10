انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، تحت ضغط من ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد تقدم تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

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