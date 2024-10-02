انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية للحصول على دلائل إضافية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة، إلى 2649.17 دولار للأوقية.



كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 2670.30 دولار.