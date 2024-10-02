انخفاض أسعار الذهب عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة، إلى 2649.17 دولار للأوقية.
كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 2670.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة، إلى 31.17 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 986.43 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة، إلى 999.94 دولار.
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