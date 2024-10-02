الأربعاء 2024-10-02 04:03 م
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
الأربعاء، 02-10-2024 02:41 م

الوكيل الإخباري-    تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية للحصول على دلائل إضافية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة، إلى 2649.17 دولار للأوقية.


كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 2670.30 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة، إلى 31.17 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 986.43 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة، إلى 999.94 دولار.

 
gnews

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