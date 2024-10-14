الإثنين 2024-10-14 10:30 ص
 

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 14-10-2024 08:14 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار، فيما تترقب أطراف السوق مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

اضافة اعلان


وبحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2646.75 دولار للأونصة، بعد صعوده بنسبة واحد بالمئة في الجلسة السابقة.


ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2663.90 دولار للأونصة.


وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

مقلاة هوائية

طب وصحة تحذير .. المقلاة الهوائية قد تصيبك بهذا المرض!

تعبيرية

خاص بالوكيل وزير الزراعة: إسرائيل "تترجّى" لإعادة الاستيراد من الأردن.. ولا وجود للكوليرا في الخضار الأردنية

طريق البترول

خاص بالوكيل الأشغال تكشف أسباب الحوادث على طريق البترول ودراسة لتوسعته

54.1 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن

اقتصاد محلي سعر غرام الذهب 21 في الأردن الاثنين

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل طريق البترول يؤرق سالكيه ويحصد المزيد من الأرواح دون حلول

تعبيرية

طب وصحة انتبه.. أسباب غير متوقعة لآلام الصدر

زيت زيتون

فيديو الوكيل وزير الزراعة: موسم الزيتون هذا العام أفضل من الماضي.. ولا وقف للتصدير

تعبيرية

أخبار محلية 18 قرشاً سعر كيلو البندورة بالسوق المركزي



 

الأكثر مشاهدة