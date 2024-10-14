انخفاض أسعار الذهب عالمياً

وبحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2646.75 دولار للأونصة، بعد صعوده بنسبة واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2663.90 دولار للأونصة.
وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
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