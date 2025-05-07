انخفاض أسعار الذهب عالميا

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة مسجلًا 3383.88 دولار للأوقية "الأونصة".
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 3391.80 دولار.
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