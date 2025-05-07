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انخفاض أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-   هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" في وقت لاحق اليوم، في وقت قوض فيه التفاؤل بشأن عقد محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين الطلب على أصول الملاذ الآمن.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة مسجلًا 3383.88 دولار للأوقية "الأونصة".


وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 3391.80 دولار.

 
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