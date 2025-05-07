انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" في وقت لاحق اليوم، في وقت قوض فيه التفاؤل بشأن عقد محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين الطلب على أصول الملاذ الآمن.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة مسجلًا 3383.88 دولار للأوقية "الأونصة".