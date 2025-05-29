انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب الى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع ، اليوم الخميس، بعد أن منعت محكمة اتحادية أميركية دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الاميركي "دونالد ترمب" حيز التنفيذ.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية،انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3268 دولارا للأوقية (الأونصة).