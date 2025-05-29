انخفاض أسعار الذهب عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية،انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3268 دولارا للأوقية (الأونصة).
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3265 دولارا .
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