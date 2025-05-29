الخميس 2025-05-29 02:14 م
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

ذهب
ذهب
 
الخميس، 29-05-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب الى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع ، اليوم الخميس، بعد أن منعت محكمة اتحادية أميركية دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الاميركي "دونالد ترمب" حيز التنفيذ.

اضافة اعلان


وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية،انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3268 دولارا للأوقية (الأونصة).


وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3265 دولارا .

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة

فب5غل

طب وصحة 5 دقائق "تنقذك".. سرّ الوقاية من أضرار الجلوس الطويل

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

وزارة الداخلية

أخبار محلية أبو دلو ناطقا إعلاميا باسم وزارة الداخلية

بيان هام صادر عن وزارة العمل

أخبار محلية الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل

برلاليب

طب وصحة أسرار تعزيز العادات الغذائية الصحية عند الأطفال

ل

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة



 
 



الأكثر مشاهدة