انخفاض أسعار الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3347.10 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وقال جيجار تريفيدي كبير محلل شؤون السلع لدى ريلاينس سكيوريتيز "انخفض الذهب 3340 دولارا للأوقية مع استعادة الدولار زخمه عقب انحسار حالة الضبابية بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي".
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