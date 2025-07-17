الخميس 2025-07-17 08:49 ص
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
 
الخميس، 17-07-2025 08:06 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "من المستبعد جدا" أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.اضافة اعلان


وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3347.10 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي كبير محلل شؤون السلع لدى ريلاينس سكيوريتيز "انخفض الذهب 3340 دولارا للأوقية مع استعادة الدولار زخمه عقب انحسار حالة الضبابية بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي".
 
 
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