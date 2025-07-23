انخفاض أسعار الذهب عالميا

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3423.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى نقطة له منذ 16 حزيران في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3437.70 دولار.
قال ترامب إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن مسؤولين أميركيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي إلى 12 آب للتفاوض على اتفاق تجاري.
وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في سي.إم تريد "إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من آب، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال العام على المخاطرة وتقليل الطلب على الذهب...لكن إذا ظل الدولار تحت ضغط، فإن هذا سيبقي العودة إلى مستوى 3500 دولار للأوقية احتمالا ممكنا على المدى القريب".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 39.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1437.83 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1264.96 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
الدولار يهبط أمام الين بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان
-
تحسن على مؤشر داو جونز الأميركي
-
تقرير: وفورات الطاقة المتجددة تعادل 57 مليار دولار
-
11 علامة خفية للثروة الحقيقية: كيفية التمييز بين الثروة الحقيقية والثروة المزيفة، يمنحك ALR Miner حرية الثروة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية