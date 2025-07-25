انخفاض أسعار الذهب عالميا

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3363.91 دولار للأوقية، لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3365.50 دولار، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .
وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى: فقد صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 39.14 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5 بالمئة، فيما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1407.10 دولارات، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1238.73 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة لندن تتراجع مع تحذيرات من تباطؤ النمو
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
السلطات الفرنسية تخطط لزيادة عائدات السياحة إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2030
-
روسيا تعتزم فرض حظر شامل على تصدير البنزين
-
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة
-
الين واليورو ينتعشان بفضل تقدم مفاوضات التجارة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا