انخفاض أسعار الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2,308.39 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش.
وكان قد سجّل أدنى مستوى له منذ 9 تموز في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2,306.20 دولارًا.
واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم، الاثنين، لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات، بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكّل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعيًا لتمديد الهدنة ثلاثة أشهر.
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، وفرضت رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ممّا من شأنه تجنّب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين الحليفين المسؤولين عمّا يقرب من ثلث التجارة العالمية.
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