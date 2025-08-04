انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، متأثرة بعمليات جني الأرباح التي قام بها المتعاملون بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة، عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، وعزّزت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أيلول. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بقرابة 0.3% ليلامس 3351.80 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب بأكثر من 2% الجمعة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بقرابة 0.2% إلى 3404.80 دولارًا.



وانخفض مؤشر الدولار 0.5% مقابل سلة من العملات الرئيسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



أشار نمو الوظائف الأميركية الأقل من المتوقع في تموز، ومراجعة بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية لشهري أيار وحزيران، إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل، وإحياء الآمال في خفض المركزي الأميركي لسعر الفائدة، مع توقع بنسبة 90% في الأسواق لخفض الفائدة في أيلول، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـCME.



ويميل الذهب، الذي يُعدّ أحد أصول الملاذ الآمن في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 36.83 دولارًا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1307.25 دولارًا للأوقية. ونزل البلاديوم 1.6% إلى 1189.27 دولارًا للأوقية.