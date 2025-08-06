انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع صعود الدولار قليلاً، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تعيينين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي). اضافة اعلان





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3376.01 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3431.10 دولارًا.



وانتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع، الذي سجله في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



قال ترامب، الثلاثاء، إنه سيعلن عن قراره قريبًا بشأن بديل لأدريانا كوجلر، وهي عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي قررت التنحي مبكرًا، وكذلك عن اختياره للرئيس القادم للبنك المركزي.



وفيما يتعلق بالتجارة، هدد ترامب مجددًا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في حين وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1313.94 دولارًا، وانخفض البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1164.15 دولارًا.