الخميس 2025-12-04 10:55 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في
الذهب
الخميس، 04-12-2025 09:40 ص

الوكيل الإخباري-    تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4196.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4225.90 دولار للأوقية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

أخبار محلية الاردن .. لحظات مرعبة تنتهي بإنقاذ طفل بمساعدة دورية نجدة

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الخليل

فلسطين مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الخليل

احدى عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية تلفريك عجلون يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مجانية بشكل دائم

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن الخميس بمقدار 30 قرشا للغرام من عيار 21.

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

عربي ودولي بوتين يزور الهند لإجراء محادثات في مجالي الدفاع والتجارة

الوكيل الإخباري- واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له

أخبار محلية اعلان من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان

ممثلو الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي يزورون حي جوبر بدمشق

عربي ودولي ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون دمشق



 
 



الأكثر مشاهدة