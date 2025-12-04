انخفاض أسعار الذهب عالميا

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4196.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4225.90 دولار للأوقية.
