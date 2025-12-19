انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن سجّل الخميس مستوى قياسيا جديدا، في ظل قوة الدولار، وبعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، ما قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.

اضافة اعلان