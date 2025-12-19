انخفاض أسعار الذهب عالميا

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4319.07 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4346.70 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
