انخفاض أسعار الذهب عالميا

الجمعة 2025-12-19 02:12 م

الجمعة، 19-12-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري-    تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن سجّل الخميس مستوى قياسيا جديدا، في ظل قوة الدولار، وبعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، ما قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4319.07 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4346.70 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

 
 


