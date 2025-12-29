الإثنين 2025-12-29 09:09 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب
سبائك ذهب
الإثنين، 29-12-2025 07:56 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار المعادن الثمينة، الاثنين، حيث انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت 80 دولارا للأونصة في وقت سابق من اليوم الاثنين، وشهد الذهب هبوطا من مستويات قياسية مرتفعة، مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية .اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4512.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.4% إلى 4536.40 دولار للأونصة.

وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 78.12 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة (كيه.سي.إم تريد) "أدى مزيج من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترامب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل إلى تراجع الذهب والفضة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأحد أنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يقتربان كثيرا، وربما يكونان قريبين جدا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحققت الفضة مكاسب بنسبة 181% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، مدفوعة بتصنيفها ضمن قائمة المعادن الأميركية الحرجة ومحدودية المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وشهد الذهب أيضا ارتفاعا ملحوظا في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 72% حتى اليوم مسجلا العديد من المستويات القياسية.

وساهمت مجموعة من العوامل في ارتفاع الذهب، بما يشمل التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية والتوترات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية مع ابتعاد المستثمرين عن الأوراق المالية الأمريكية والدولار، وارتفاع الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك

براميل نفط معدة للتصدير

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : وقوع حادثي دهس في عمان اليوم

طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000 تابعة لسلاح الجو التايواني

عربي ودولي الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير تحذر الأردنيين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض

فلسطين ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة

تعبيرية

شؤون برلمانية لجنة الزراعة والمياه النيابية تناقش اليوم الواقع المائي في المملكة

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا



 




الأكثر مشاهدة