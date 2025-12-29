انخفاض أسعار الذهب عالميا

07:56 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار المعادن الثمينة، الاثنين، حيث انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت 80 دولارا للأونصة في وقت سابق من اليوم الاثنين، وشهد الذهب هبوطا من مستويات قياسية مرتفعة، مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية .





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4512.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.4% إلى 4536.40 دولار للأونصة.



وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 78.12 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة (كيه.سي.إم تريد) "أدى مزيج من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترامب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل إلى تراجع الذهب والفضة".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأحد أنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يقتربان كثيرا، وربما يكونان قريبين جدا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وحققت الفضة مكاسب بنسبة 181% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، مدفوعة بتصنيفها ضمن قائمة المعادن الأميركية الحرجة ومحدودية المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.



وشهد الذهب أيضا ارتفاعا ملحوظا في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 72% حتى اليوم مسجلا العديد من المستويات القياسية.



وساهمت مجموعة من العوامل في ارتفاع الذهب، بما يشمل التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية والتوترات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية مع ابتعاد المستثمرين عن الأوراق المالية الأمريكية والدولار، وارتفاع الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة.

