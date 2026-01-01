الخميس 2026-01-01 02:00 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب
ذهب
الخميس، 01-01-2026 12:32 م

الوكيل الإخباري-    تراجعت أسعار الذهب والفضة في آخر يوم تداول من عام 2025، رغم بقائهما على مسار تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ نصف قرن تقريباً، مع إسدال الستار على عام استثنائي للمعادن النفيسة.

استقر الذهب في المعاملات الفورية قرب 4320 دولاراً للأونصة، فيما انزلقت الفضة باتجاه 71 دولاراً.


وشهد المعدنان تقلبات حادة في تداولات ضعيفة السيولة بعد عطلة نهاية العام، إذ هبطا بقوة يوم الاثنين قبل أن يتعافيا الثلاثاء، ثم عادا للتراجع يوم الأربعاء. وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي اليوم الخميس.

 
 


