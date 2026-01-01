انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب والفضة في آخر يوم تداول من عام 2025، رغم بقائهما على مسار تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ نصف قرن تقريباً، مع إسدال الستار على عام استثنائي للمعادن النفيسة.

استقر الذهب في المعاملات الفورية قرب 4320 دولاراً للأونصة، فيما انزلقت الفضة باتجاه 71 دولاراً.