انخفاض أسعار الذهب عالميا

استقر الذهب في المعاملات الفورية قرب 4320 دولاراً للأونصة، فيما انزلقت الفضة باتجاه 71 دولاراً.
وشهد المعدنان تقلبات حادة في تداولات ضعيفة السيولة بعد عطلة نهاية العام، إذ هبطا بقوة يوم الاثنين قبل أن يتعافيا الثلاثاء، ثم عادا للتراجع يوم الأربعاء. وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي اليوم الخميس.
