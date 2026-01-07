انخفاض أسعار الذهب عالميا

10:41 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء، وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة. اضافة اعلان





وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليصل إلى 4466.19 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم ‌شباط 0.4 بالمئة لتصل إلى 4477.30 دولار.

