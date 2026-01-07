الأربعاء 2026-01-07 12:07 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
 
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء، وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة.


وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليصل إلى 4466.19 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم ‌شباط 0.4 بالمئة لتصل إلى 4477.30 دولار.
 
 


