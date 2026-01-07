انخفاض أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليصل إلى 4466.19 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.4 بالمئة لتصل إلى 4477.30 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
النفط يتراجع عالميا بعد إعلان ترامب أن فنزويلا سترسل نفطا إلى الولايات المتحدة
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس
-
السعودية تفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب
-
الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
"شيفرون" تستأنف نقل النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد اعتقال مادورو
-
خسارة ثقيلة للبورصة المصرية في ثاني جلسات 2026