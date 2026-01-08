الخميس 2026-01-08 11:46 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار، وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد يوفر المزيد من المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4440.67 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة الماضية.


كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.3 أيضا لتصل إلى بالمئة إلى 4449.6 دولار.

 
 


