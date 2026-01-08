انخفاض أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4440.67 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة الماضية.
كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.3 أيضا لتصل إلى بالمئة إلى 4449.6 دولار.
