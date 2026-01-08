انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار، وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد يوفر المزيد من المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4440.67 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة الماضية.