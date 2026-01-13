انخفاض أسعار الذهب عالميا

08:13 ص

الوكيل الإخباري- تراجع الذهب، الثلاثاء، بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. اضافة اعلان





ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4576.79 دولار للأوقية ( الأونصة). وكان الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار.



وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.6% إلى 4585.40 دولار.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% على التجارة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خيارات الرد على الوضع في إيران التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.



وتتوقع شركات كبرى منها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تخفيضين لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في حزيران وأيلول.



وتميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الأداء الجيد مع أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الجيوسياسية أو الاقتصادية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 83.62 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين.

