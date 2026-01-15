انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجع الذهب الخميس، مع جني المتداولين للأرباح بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية، في حين قلصت لهجة أقل حدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وإيران من الطلب على المعدن النفيس. اضافة اعلان





بحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4594.66 دولارا للأوقية (الأونصة). وسجل في الجلسة الماضية مستوى قياسيا بلغ 4642.72 دولارا.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.8% إلى 4599.50 دولارا.



وقال ترامب الأربعاء إنه ليس لديه خطط لإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي على الرغم من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل معه، لكن من "السابق لأوانه" الكشف عما سيفعله في نهاية المطاف.



ويقول محللون إن المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) وفيما يتعلق بالثقة في الأصول الأميركية قد زادت من الطلب على المعدن باعتباره من أصول الملاذ الآمن.



