الخميس 2026-02-05 06:55 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

انخفاض على أسعار الذهب محلياً
الذهب
 
الخميس، 05-02-2026 05:51 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب، الخميس، وهوت الفضة بأكثر من 11% مع جني المضاربين للأرباح بعد ارتفاع استمر ليومين، في حين تعرض المعدنان اللذان يعدان من الملاذات الآمنة للضغط؛ بفعل ارتفاع الدولار، وتراجع التوتر الجيوسياسي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4869.85 دولارا للأوقية (الأونصة) قبل أن ينخفض بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة.


وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.2% إلى 4891.30 دولارا للأوقية.

 
 


