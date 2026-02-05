انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب، الخميس، وهوت الفضة بأكثر من 11% مع جني المضاربين للأرباح بعد ارتفاع استمر ليومين، في حين تعرض المعدنان اللذان يعدان من الملاذات الآمنة للضغط؛ بفعل ارتفاع الدولار، وتراجع التوتر الجيوسياسي.

اضافة اعلان



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4869.85 دولارا للأوقية (الأونصة) قبل أن ينخفض بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة.