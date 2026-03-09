الإثنين 2026-03-09 08:47 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الإثنين، 09-03-2026 08:05 ص
الوكيل الإخباري-   انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 5066.6 دولارا للأوقية، وتراجع سعر الفضة بأكثر من 3% إلى 81.34 دولارا للأوقية.


وتراجع سعر البلاتين بأكثر من 4% إلى 2043.42 دولارا للأوقية، والبلاديوم بأكثر من 3% في المعاملات الفورية إلى 1562.75 دولارا للأوقية
 
 


