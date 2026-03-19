الجمعة 2026-03-20 06:01 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا
الخميس، 19-03-2026 11:12 م

الوكيل الإخباري-   انضمت أسعار الذهب والفضة إلى موجة بيع شاملة، اليوم الخميس، حيث فقد المعدنان نحو 5 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، وسط مخاوف من الحرب في إيران وتزايد الضغوط التضخمية على الأسواق العالمية.

وتراجع الذهب الفوري قرابة 5 بالمئة ليهبط دون 4,600 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب قرابة 6 بالمئة عند المستوى نفسه، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


وهبطت الفضة الفورية أكثر من 6 بالمئة إلى 70.22 دولار للأونصة، بينما خسرت العقود الآجلة أكثر من 9 بالمئة لتستقر عند 70.29 دولار.


كما تراجعت صناديق الاستثمار المرتبطة بالفضة والذهب بشكل ملحوظ.

 
 


الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إنه لن ينشر قوات في إيران

الأوضاع الجيوسياسية تفرض تحديات تشغيلية ومالية كبيرة على الملكية الاردنية

أخبار الشركات الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم

جنود من الجيش الأميركي

عربي ودولي الأميركيون يعتقدون أن ترامب سيرسل قوات إلى إيران

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

عربي ودولي وزير الخارجية الفرنسي يزور إسرائيل الجمعة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

الإمارات تقول إن أنظمة الدفاع الجوي تعترض الصواريخ والطائرات المسيّرة

عربي ودولي الإمارات تعلن تفكيك شبكة إرهابية

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف استهداف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط

البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و 177 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

عربي ودولي البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة



 




