انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انضمت أسعار الذهب والفضة إلى موجة بيع شاملة، اليوم الخميس، حيث فقد المعدنان نحو 5 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، وسط مخاوف من الحرب في إيران وتزايد الضغوط التضخمية على الأسواق العالمية.

وتراجع الذهب الفوري قرابة 5 بالمئة ليهبط دون 4,600 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب قرابة 6 بالمئة عند المستوى نفسه، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



وهبطت الفضة الفورية أكثر من 6 بالمئة إلى 70.22 دولار للأونصة، بينما خسرت العقود الآجلة أكثر من 9 بالمئة لتستقر عند 70.29 دولار.