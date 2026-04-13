انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب، الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4694.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 نيسان. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.4% إلى 4717.80 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأميركية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، الأمر الذي قد يحد من شحنات النفط الإيرانية بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.



ورد الحرس الثوري الإيراني بالتحذير من أن السفن العسكرية التي تقترب من المضيق ستُعتبر منتهكة لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها بصرامة وحسم، مما يشير إلى احتمال حدوث تصعيد خطير.



انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 11% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.



ويرى المتعاملون الآن أن فرص خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ضئيلة، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع والحد من نطاق التيسير النقدي.



وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت هناك توقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين من قبل المركزي الأميركي العام الحالي.



ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الصعود في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.





