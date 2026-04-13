انخفاض أسعار الذهب عالميا

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4694.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 نيسان. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.4% إلى 4717.80 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأميركية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، الأمر الذي قد يحد من شحنات النفط الإيرانية بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
ورد الحرس الثوري الإيراني بالتحذير من أن السفن العسكرية التي تقترب من المضيق ستُعتبر منتهكة لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها بصرامة وحسم، مما يشير إلى احتمال حدوث تصعيد خطير.
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 11% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.
ويرى المتعاملون الآن أن فرص خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ضئيلة، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع والحد من نطاق التيسير النقدي.
وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت هناك توقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين من قبل المركزي الأميركي العام الحالي.
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الصعود في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.
-
أخبار متعلقة
-
صعود الدولار بعد فشل محادثات السلام الأميركية الإيرانية
-
النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مجددا بعد فشل محادثات إسلام آباد
-
طهران: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
-
طرق بديلة للشحن مع تصاعد أزمة مضيق هرمز
-
انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي
-
الإمارات تفوز باستضافة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد 2029
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
-
التضخم في الولايات المتحدة يتسارع بأعلى وتيرة منذ 2022