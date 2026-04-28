الثلاثاء 2026-04-28 10:15 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

سبائك الذهب
سبائك الذهب
 
الثلاثاء، 28-04-2026 08:47 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الذهب الثلاثاء، إذ يراقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران على توقعات قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية تجتمع هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4670.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.2% إلى 4684.70 دولار.

قال مسؤول أميركي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مما أضعف الآمال في التوصل إلى تسوية للصراع الذي أثر على تدفق إمدادات الطاقة وفاقم التضخم وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماريكس "لا تزال التطورات الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي (لأسعار الذهب).

وفي حالة التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو إلى اتفاق مؤقت، من المفترض نزول الدولار ومن المرجح أن يرتفع الذهب".

صعد الدولار وحومت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، إذ لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا بشكل شبه كامل.

ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار الخام التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة. وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية، مما يقلل من جاذبية الذهب.
 
 


عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من ألف بنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان

عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

طب وصحة عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

عربي ودولي للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

عربي ودولي 14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

أبل

تكنولوجيا "أبل" تخطط لإطلاق جهازين جديدين

من مراسم دفن العقيد جمارك سعيد صبحا رحمه الله

خاص بالوكيل بعد وفاة العقيد جمارك سعيد صبحا بحادث أليم .. عشيرة صبحا تسطر أروع معاني التسامح بالعفو أثناء مراسم الدفن

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا

لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

فلسطين اقتحامات واعتقالات واسعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة



 
 




