انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاء؛ بعد أن ألقت مخاوف التضخم المرتبطة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط بظلالها على توقعات السياسة النقدية، في حين انصب التركيز أيضا على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

اضافة اعلان



ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4550.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهر.