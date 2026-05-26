انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعدما دفعت هجمات أميركية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4537.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.3% إلى 4538.50 دولار.

وقال مسؤول مطلع الاثنين إن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.

ورغم استمرار المحادثات، نفذت قوات أميركية الاثنين هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، في ما وُصفت بأنها عمليات دفاعية.

وقال كبير محللي الأسواق لدى أواندا، كلفن وونج "رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعليا دون عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية بسرعة من الشرق الأوسط إلى بقية العالم".

وأضاف "بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر احتمالات مرتفعة جدا لرفع أسعار الفائدة هذا العام".
 
 


انخفاض أسعار الذهب عالميا

