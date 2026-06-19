انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا الجمعة، وتتجه لثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، إذ أثر ارتفاع الدولار والإشارات التي تميل للتشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

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