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انخفاض أسعار الذهب عالميا

ذهب
ذهب
 
الجمعة، 19-06-2026 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا الجمعة، وتتجه لثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، إذ أثر ارتفاع الدولار والإشارات التي تميل للتشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 4189.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9 %إلى 4207.80 دولار.

 
 


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