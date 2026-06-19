انخفاض أسعار الذهب عالميا

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 4189.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9 %إلى 4207.80 دولار.
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