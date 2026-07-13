الإثنين 2026-07-13 10:02 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

سبيكة ذهبية
سبيكة ذهبية
 
الإثنين، 13-07-2026 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   انخفض الذهب بأكثر من 1% في بداية التعاملات الآسيوية الاثنين، إذ أدت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أنعش توقعات رفع أسعار الفائدة لمكافحة الضغوط التضخمية.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4072.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب 0.8% إلى 4081.70 دولارا.

وتجددت حرب إيران خلال مطلع الأسبوع، إذ استهدفت طهران الأحد دولا خليجية وأعلنت أنها أغلقت مرة أخرى مضيق هرمز الحيوي، فيما أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران.

وقفزت أسعار النفط بنحو 4% وارتفع الدولار وتراجعت بورصات في آسيا مع احتدام الأعمال القتالية في منطقة الخليج.

وستركز الأنظار هذا الأسبوع على أول شهادة نصف سنوية أمام الكونغرس بالنسبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش، إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة لشهر حزيران، وذلك بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد والتضخم وتوقعات السياسة النقدية.

وقال مجلس الاحتياطي الجمعة في تقرير السياسة النقدية المقدم إلى الكونغرس إن التضخم في الولايات المتحدة "تزايد أكثر هذا الربيع، إذ أدى التأثير المتزايد للرسوم الجمركية والارتفاع في تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب والازدهار في تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم ضغوط الأسعار التي ترسخت العام الماضي.
 
 


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