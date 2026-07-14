انخفاض أسعار الذهب عالمياً

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3993.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش بعد أن خسر قرابة 3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب عند 4000.70 دولار.
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