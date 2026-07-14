انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- انخفض الذهب الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في أسبوعين إذ أدّت حرب إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وعزز مخاوف التضخم.

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