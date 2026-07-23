انخفاض أسعار الذهب عالمياً

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4132.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من تموز. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.4% إلى 4134.60 دولار.
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