انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- تراجع سعر الذهب، الخميس، عن أعلى مستوياته في أسبوعين المسجل في الجلسة الماضية وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، بينما يحول المتعاملون أنظارهم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات حول موعد أي زيادات محتملة في أسعار الفائدة.

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