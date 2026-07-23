الخميس 2026-07-23 08:59 ص

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

سبائك ذهب
ذهب
 
الخميس، 23-07-2026 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   تراجع سعر الذهب، الخميس، عن أعلى مستوياته في أسبوعين المسجل في الجلسة الماضية وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، بينما يحول المتعاملون أنظارهم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات حول موعد أي زيادات محتملة في أسعار الفائدة.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4132.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من تموز. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.4% إلى 4134.60 دولار.

 
 


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