انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.33% إلى 2609 دولارات للأونصة.
فيما تم تداول العقود الفورية للمعدن النفيس 2598.26 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.79% عن سعر التسوية السابق، بحسب ما أظهرته التداولات.
وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.22% إلى 105.7710 نقطة.
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