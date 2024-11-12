انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار وحالة من التفاؤل بأن تقود سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تحفيز الاقتصاد في الولايات المتحدة.



وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.33% إلى 2609 دولارات للأونصة.

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فيما تم تداول العقود الفورية للمعدن النفيس 2598.26 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.79% عن سعر التسوية السابق، بحسب ما أظهرته التداولات.



وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.22% إلى 105.7710 نقطة.