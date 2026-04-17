انخفاض أسعار النحاس عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النحاس اليوم الجمعة تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي، لكنها بقيت في طريقها لتسجيل رابع مكسب أسبوعي متتال، مدعومة باستمرار التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، الذي عزز توقعات تحسن الطلب على المعادن الصناعية.

اضافة اعلان



وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.36 بالمئة إلى 101,960 يوانا (نحو 14,940.29 دولار للطن المتري)، لكنه ظل مرتفعا بنسبة 3.7 بالمئة خلال الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن إن).



كما تراجع النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 بالمئة إلى 13,218 دولارا للطن، مسجلا مكاسب أسبوعية بنحو 2.9 بالمئة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 2 آذار عند 13,392.5 دولار.