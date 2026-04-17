انخفاض أسعار النحاس عالميا

وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.36 بالمئة إلى 101,960 يوانا (نحو 14,940.29 دولار للطن المتري)، لكنه ظل مرتفعا بنسبة 3.7 بالمئة خلال الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن إن).
كما تراجع النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 بالمئة إلى 13,218 دولارا للطن، مسجلا مكاسب أسبوعية بنحو 2.9 بالمئة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 2 آذار عند 13,392.5 دولار.
وسجلت المعادن الأساسية الأخرى تحركات متباينة، حيث ارتفع الألمنيوم والنيكل، بينما تراجع الرصاص والقصدير، في حين استقر الزنك دون تغيير يذكر في تعاملات بورصتي شنغهاي ولندن.
