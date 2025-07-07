انخفاض أسعار النفط بعدما فاجأت مجموعة "أوبك+" الأسواق

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين بعد أن فاجأت مجموعة "أوبك+" الأسواق برفع إنتاج الخام بأكثر من المتوقع في أغسطس المقبل.



كذلك ضغطت على الأسواق حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.

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وكانت انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.81% إلى 66.46 دولار للبرميل.



فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.18% إلى 68.18 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.



واتفقت مجموعة "أوبك+" يوم السبت الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل.



وتمثل الزيادة في أغسطس المقبل قفزة من الزيادات الشهرية البالغة 411 ألف برميل يوميا، التي وافقت عليها "أوبك+" لشهري مايو ويونيو ويوليو من 2025، و138 ألف برميل يوميا في أبريل من نفس العام.



وقال تيم إيفانز من شركة "إيفانز إنرغي" في مذكرة إن "زيادة الإنتاج تمثل بوضوح منافسة أكثر عدوانية على حصة السوق وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات".