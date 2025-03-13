الخميس 2025-03-13 10:36 ص
 

انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع قوي

ل
أرشيفية
 
الخميس، 13-03-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أمس مدعومة بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وبيانات الطلب الإيجابية.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.34% إلى 67.45 دولار للبرميل.

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في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر مايو المقبل بنسبة 0.25% إلى 70.77 دولار للبرميل.


ويوم أمس الأربعاء صعدت عقود الخام الأمريكي عند التسوية بنسبة 2.15% إلى 67.68 دولار للبرميل، وارتفعت عقود "برنت" بنسبة 2% إلى 70.95 دولار للبرميل.

 

RT

 
 
gnews

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