انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات ترامب

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.51% إلى 90.77 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.75% إلى 93.32 دولار للبرميل.
وقفز كلا الخامين بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، بعد أن سجلا خسارة شهرية تجاوزت 16% في مايو 2026 على أمل التوصل إلى اتفاق.
وذكر ترامب لشبكة "سي إن بي سي" أمس أن إنهاء المحادثات أمر لا يشغله. وبعد ذلك بوقت قصير، نشر منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن المحادثات مع إيران مستمرة، وأخبر شبكة "إيه بي سي نيوز" بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق لمواصلة وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز "خلال الأسبوع المقبل".
