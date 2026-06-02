انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات ترامب

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن المحادثات مع إيران مستمرة.



وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.51% إلى 90.77 دولار للبرميل.

اضافة اعلان



فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.75% إلى 93.32 دولار للبرميل.



وقفز كلا الخامين بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، بعد أن سجلا خسارة شهرية تجاوزت 16% في مايو 2026 على أمل ⁠التوصل إلى اتفاق.