انخفاض أسعار النفط بعد تهديدات ترامب

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.41 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.33% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 78.32 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.23% عن سعر الإغلاق السابق.
وفي تعاملات أمس الاثنين تراجعت أسعار النفط بنحو 2%، حيث أغلقت عقود الخام الأمريكي عند 73.17 دولار للبرميل، بينما سجلت عقود "برنت" 77.08 دولار للبرميل.
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