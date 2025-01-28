الثلاثاء 2025-01-28 10:38 ص
 

انخفاض أسعار النفط بعد تهديدات ترامب

ا
تعبيرية
الثلاثاء، 28-01-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مجموعة واسعة النطاق من الرسوم الجمركية على الواردات.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.41 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.33% عن سعر التسوية السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 78.32 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.23% عن سعر الإغلاق السابق.


وفي تعاملات أمس الاثنين تراجعت أسعار النفط بنحو 2%، حيث أغلقت عقود الخام الأمريكي عند 73.17 دولار للبرميل، بينما سجلت عقود "برنت" 77.08 دولار للبرميل.

 

RT

 
gnews

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